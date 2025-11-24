Après le décès de deux frères à Brossard

Deux frères ont perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après s'être aventurés à pied sur les lignes du REM à Brossard où des trains circulaient sans passager.

Si pour le moment tout indique qu'ils ont fait preuve de témérité, l'accès facile à la voie soulève des questions de sécurité.

Écoutez Philippe Jacques, codirecteur général et porte-parole à Trajectoire Québec revenir sur les dispositifs de sécurité déjà mis en place, lundi, à La commission.

Une enquête du coroner a été déclenchée à la suite de cet incident.

Le porte-parole de Trajectoire Québec garantit que l'accès au REM est sécurisé notamment grâce à des clôtures de deux mètres, mais que des affichages de prévention pourraient être ajoutés. Il s'est engagé à suivre les recommandations du coroner s'il en formulait en lien avec la sécurisation du site.