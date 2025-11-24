 Aller au contenu
Politique provinciale
Critiques incisives de Vincent Marissal

Est-ce que Québec solidaire est devenu un groupe communautaire?

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 09:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Est-ce que Québec solidaire est devenu un groupe communautaire?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Québec solidaire est secoué par le départ du député Vincent Marissal, qui a quitté le parti juste avant son exclusion, samedi, après avoir entamé des discussions auprès du Parti québécois. 

En entrevue sur nos ondes lundi, le député de Rosemont qui siègera désormais comme indépendant, a expliqué que les reproches qu'il avait à faire sur le fonctionnement du parti étaient partagés par d'autres membres du caucus.

Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez au sujet de la crise qui secoue Québec solidaire, lundi, au micro de Patrick Lagacé. 

Selon lui, la crise que traverse Québec solidaire met en avant les divisions internes au parti qui existent depuis plusieurs années. 

Vous aimerez aussi

DG du Québec à New York: 2,6 M$ en fonds publics pour une nouvelle cuisine
La commission
DG du Québec à New York: 2,6 M$ en fonds publics pour une nouvelle cuisine
0:00
1:25
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
La commission
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
0:00
11:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Montembeault connaît une mauvaise saison, Dobeš une mauvaise séquence»
Rattrapage
Après la victoire contre les Leafs
«Montembeault connaît une mauvaise saison, Dobeš une mauvaise séquence»
Absurdité au CHUM: une patiente attend 18 heures pour une ambulance
Rattrapage
Personne à mobilité réduite
Absurdité au CHUM: une patiente attend 18 heures pour une ambulance
Trottoirs et nids-de-poule: «Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre»
Rattrapage
Pas facile pour les personnes à mobilité réduite
Trottoirs et nids-de-poule: «Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre»
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Rattrapage
Plateforme appartenant à Elon Musk
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Rattrapage
Un franc succès
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
Rattrapage
Étude sur les bandits masqués
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Rattrapage
Forfaits de données mobiles
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Politique provinciale
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Rattrapage
Négociations diplomatiques
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
Rattrapage
Montréal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Rattrapage
Décision du ministère de l'Éducation
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Rattrapage
Après des discussions avec le Parti québécois
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Rattrapage
Voyages
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Rattrapage
Turbulences au PLQ
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»