Critiques incisives de Vincent Marissal

Québec solidaire est secoué par le départ du député Vincent Marissal, qui a quitté le parti juste avant son exclusion, samedi, après avoir entamé des discussions auprès du Parti québécois.

En entrevue sur nos ondes lundi, le député de Rosemont qui siègera désormais comme indépendant, a expliqué que les reproches qu'il avait à faire sur le fonctionnement du parti étaient partagés par d'autres membres du caucus.

Écoutez le commentaire de Luc Ferrandez au sujet de la crise qui secoue Québec solidaire, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, la crise que traverse Québec solidaire met en avant les divisions internes au parti qui existent depuis plusieurs années.