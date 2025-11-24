 Aller au contenu
Politique provinciale
Après des discussions avec le Parti québécois

Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»

par 98.5

0:00
13:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Vincent Marissal quitte Québec solidaire: «J'aurais dû partir plus tôt»
Vincent Marissal / La Presse Canadienne

Le député de Rosemont, Vincent Marissal, a été expulsé du caucus de Québec solidaire (QS) samedi matin en raison de son rapprochement avec le Parti québécois (PQ). 

Marissal explique que le point de rupture a été la prise de position de QS sur l'affaire de la STM (Société de transport de Montréal), qu'il jugeait «résolument et exclusivement syndicale». Il a eu l'impression que la formation politique tournait le dos «aux Montréalais» qui sont aussi leurs électeurs.

Écoutez celui qui siégera comme indépendant faire le point, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

Il évoque aussi un malaise plus profond avec la base militante, qu'il juge radicale. L'affaire la plus flagrante a été celle d'Haroun Bouazzi, qui avait déclaré voir du racisme à l'Assemblée Nationale à chaque jour. Marissal se souvient que le caucus était divisé et n'aurait même pas pu l'expulser, car «c'est les membres qui peuvent décider ça». Il se sentait «pieds et poings liés» par cette structure où une minorité pouvait forcer le caucus à réintégrer un membre, même si celui-ci posait problème.

«Le seul regret que j'ai, je vais vous le dire là, c'est que j'aurais dû partir plus tôt. J'y ai pensé, ça fait un moment que j'y pense. Et voilà, je peux malheureusement pas réécrire l'histoire, le génie est sorti de la bouteille, mais voilà, j'aurais dû partir plus tôt».

Vincent Marissal

Autre sujet abordé

  • Son avenir politique: il n'est pas dans les plans pour l'instant de se joindre au PQ, mais si c'est le souhait du chef et de ses collègues, et si c'est partagé par la population de Rosemont, il pourrait le faire.

Vous aimerez aussi

Des effets positifs à l’absence du cellulaire à l’école
La commission
Des effets positifs à l’absence du cellulaire à l’école
0:00
6:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
Rattrapage
Plateforme appartenant à Elon Musk
L'étendue de l'ingérence étrangère révélée sur X
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Rattrapage
Un franc succès
106 000 visiteurs au Salon du livre de Montréal
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
Rattrapage
Étude sur les bandits masqués
Les ratons laveurs de plus en plus domestiqués
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Rattrapage
Forfaits de données mobiles
«Un déphasage entre les besoins et ce que les gros fournisseurs proposent»
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Politique provinciale
Départ de Vincent Marissal: Une «trahison intense», selon Ruba Ghazal
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Rattrapage
Négociations diplomatiques
Plan de paix de Trump favorisant la Russie: «Une inconscience terrible»
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
Rattrapage
Montréal
Contre l'itinérance, des promoteurs immobiliers proposent 2500 logements sociaux
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Rattrapage
Décision du ministère de l'Éducation
La fin du déboulage scolaire pour les élèves du secondaire en difficulté
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Rattrapage
Voyages
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Rattrapage
Turbulences au PLQ
«Le leadership de Pablo Rodriguez est assurément fragilisé en ce moment»
Les réseaux sociaux s'emparent avec humour de la crise au PLQ
Rattrapage
Enchaînement de réactions depuis plusieurs jours
Les réseaux sociaux s'emparent avec humour de la crise au PLQ
Spécial «Chevelu» | L'énigme du lundi 24 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du lundi 24 novembre
Grande finale de Chanteurs masqués: «C'était beau à voir»
Rattrapage
Arts et spectacles
Grande finale de Chanteurs masqués: «C'était beau à voir»
Crise au PLQ: «C'est pas un exemple de grand leadership de Pablo Rodriguez»
Rattrapage
Politique provinciale
Crise au PLQ: «C'est pas un exemple de grand leadership de Pablo Rodriguez»