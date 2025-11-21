Début de la saison de la Victoire

La saison de la Victoire de Montréal s'amorce dimanche, à Boston, et la directrice générale de la formation, Danièle Sauvageau, vient en parler sur nos ondes.
Une DG qui a été récemment intronisée au Temple de la renommée du hockey et qui vient être honorée au Gala Podium, jeudi soir.
Écoutez la directrice générale de la Victoire de Montréal et spécialiste de hockey au réseau Cogeco, Danièle Sauvageau, en compagnie de Philippe Cantin et Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Danièle Sauvageau a reçu un prix du chef de la Police de Montréal au Gala Podium, jeudi soir;
- La DG parle de ses émotions lors de son intronisation au Temple de la renommée;
- Plusieurs joueuses ont décidé de venir jouer à Montréal;
- Des joueuses qui donnaient du fil à retordre à la Victoire... sont maintenant à Montréal;
- On parle de l'évolution du niveau du jeu de la Ligue professionnelle de hockey féminin.