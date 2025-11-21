 Aller au contenu
Début de la saison de la Victoire

L'évolution de la LPHF va se poursuivre

par 98.5 Sports

0:00
8:40

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 novembre 2025 17:56

Avec

Philippe Cantin
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau

et autres

Danièle Sauvageau avec Ron Francis (à gauche) et Mike Gartner lors de son intronisation au Temple de la Renommée du hockey. / PC/Sammy Kogan

La saison de la Victoire de Montréal s'amorce dimanche, à Boston, et la directrice générale de la formation, Danièle Sauvageau, vient en parler sur nos ondes.

Une DG qui a été récemment intronisée au Temple de la renommée du hockey et qui vient être honorée au Gala Podium, jeudi soir.

Écoutez la directrice générale de la Victoire de Montréal et spécialiste de hockey au réseau Cogeco, Danièle Sauvageau, en compagnie de Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Danièle Sauvageau a reçu un prix du chef de la Police de Montréal au Gala Podium, jeudi soir;
  • La DG parle de ses émotions lors de son intronisation au Temple de la renommée;
  • Plusieurs joueuses ont décidé de venir jouer à Montréal;
  • Des joueuses qui donnaient du fil à retordre à la Victoire... sont maintenant à Montréal;
  • On parle de l'évolution du niveau du jeu de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
Lagacé le matin
«Officiellement, les Canadiens ont un problème de gardiens de but actuellement.»
0:00
6:46
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
Les amateurs de sports
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
0:00
7:29

