Début de la saison de la Victoire

La saison de la Victoire de Montréal s'amorce dimanche, à Boston, et la directrice générale de la formation, Danièle Sauvageau, vient en parler sur nos ondes.

Une DG qui a été récemment intronisée au Temple de la renommée du hockey et qui vient être honorée au Gala Podium, jeudi soir.

Écoutez la directrice générale de la Victoire de Montréal et spécialiste de hockey au réseau Cogeco, Danièle Sauvageau, en compagnie de Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés