Hockey
New York 5 - Montréal 4 (Pr)

«Si tu ne donnes pas ce tir de pénalité aux Rangers, ils ne gagnent pas»

Le hockey des Canadiens

le 13 décembre 2025 22:36

Martin McGuire
Dany Dubé
Artemi Panarin des Rangers de New York marque sur un tir de pénalité contre le gardien de but des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler (32), lors de la première période, samedi. / AP Photo/Heather Khalifa

Au Madison Square Garden, les Rangers ont battu les Canadiens de Montréal 5-4 en prolongation grâce à un doublé de J.T. Miller, malgré une avance de trois buts des visiteurs à la fin de la première période.

Écoutez l'analyse d'après-match de Dany Dubé au micro de Louis Jean samedi soir.

Dany Dubé sur le but d'Artemi Panarin en première période

Parmi les sujets abordés:

  • Ni Fowler ni Shesterkin n’a mal paru ce soir, mais aucun des deux n’a particulièrement brillé.

  • Avec seulement 17 lancers samedi soir, les Canadiens ont connu une autre rencontre à faible production de tirs au but. D’ailleurs, le Tricolore occupe le 27e rang de la LNH pour la moyenne de tirs par match sur le filet adverse.

