New York 5 - Montréal 4 (Pr)

Au Madison Square Garden, les Rangers ont battu les Canadiens de Montréal 5-4 en prolongation grâce à un doublé de J.T. Miller, malgré une avance de trois buts des visiteurs à la fin de la première période.
Écoutez l'analyse d'après-match de Dany Dubé au micro de Louis Jean samedi soir.
«Si tu ne donnes pas ce tir de pénalité aux Rangers, ils ne gagnent pas...»
Parmi les sujets abordés:
-
Ni Fowler ni Shesterkin n’a mal paru ce soir, mais aucun des deux n’a particulièrement brillé.
-
Avec seulement 17 lancers samedi soir, les Canadiens ont connu une autre rencontre à faible production de tirs au but. D’ailleurs, le Tricolore occupe le 27e rang de la LNH pour la moyenne de tirs par match sur le filet adverse.