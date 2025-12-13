Rangers 5 - Canadiens 4 (Pr)

J.T. Miller a mis un terme à un match riche en rebondissements avec son deuxième but de la rencontre, permettant aux Rangers de battre les Canadiens 5-4 en prolongation.
Déroulement de la rencontre
Première période
Après un peu plus de 12 minutes de jeu, Nick Suzuki remet le disque devant le filet à Zachary Bolduc, qui le redirige derrière la ligne des buts.
Cole Caufield récolte lui aussi une assistance sur le septième but de la saison de l'attaquant québécois.
Un peu moins de deux minutes plus tard, Arber Xhekaj inscrit son premier filet depuis le 20 décembre 2024.
Alexandre Texier et Alexandre Carrier récoltent une assistance sur la séquence.
Jake Evans célèbre son retour au jeu avec son cinquième but de la saison à 16:18.
Veleno inscrit sa première assistance dans l'uniforme des Canadiens en remettant le disque à Evans, posté devant le filet.
À 16:59, Lane Hutson écope d’une pénalité pour interférence. Les Rangers profitent de cet avantage numérique pour inscrire leur premier filet de la rencontre.
Noah Laba profite d’une rondelle libre à 18:49 pour inscrire son cinquième but de la saison, assisté par William Cuylle et Conor Sheary.
Le momentum change alors de camp, en faveur des Rangers.
Alors que les Blueshirts sont de retour dans la zone des Canadiens, Noah Dobson encercle Artemi Panarin, qui décoche péniblement sur Jacob Fowler.
Au grand mécontentement de l’entraîneur-chef Martin St-Louis, Panarin bénéficie d’un tir de pénalité alors qu’il reste un peu moins d’une minute à faire à la première période.
Panarin déjoue habilement Fowler, qui devra attendre avant de réussir son premier arrêt sur un tir de pénalité dans la LNH.
Après 20 minutes de jeu riches en rebondissements au Madison Square Garden de New York, les Canadiens mènent les Rangers 3-2.
Deuxième période
Les choses débutent bien pour le Tricolore en deuxième période, alors que Josh Anderson inscrit son premier but en dix rencontres pour porter l’avance des Canadiens à 4-2.
Lane Hutson et Nick Suzuki récoltent leur deuxième mention d’aide de la rencontre sur le filet du numéro 17.
Le vent tourne à nouveau pour les Rangers, qui inscriront coup sur coup deux buts au cours de la septième minute de la période.
D'abord, Will Cuylle à 7:22, qui inscrit son onzième but de la saison à son 200e match en carrière.
Et puis, le capitaine J.T. Miller crée l'égalité à 7:58 en battant Jacob Fowler avec un tir du revers. Il s'agit du huitième but de la saison de Miller.
Après 40 minutes, c'est l'égalité 4 à 4 entre les Rangers et les Canadiens.
Troisième période
Plus de détails à venir...