Rangers 5 - Canadiens 4 (Pr)

À 16:59, Lane Hutson écope d’une pénalité pour interférence. Les Rangers profitent de cet avantage numérique pour inscrire leur premier filet de la rencontre.

Noah Laba profite d’une rondelle libre à 18:49 pour inscrire son cinquième but de la saison, assisté par William Cuylle et Conor Sheary.

Le momentum change alors de camp, en faveur des Rangers.

Alors que les Blueshirts sont de retour dans la zone des Canadiens, Noah Dobson encercle Artemi Panarin, qui décoche péniblement sur Jacob Fowler.

Au grand mécontentement de l’entraîneur-chef Martin St-Louis, Panarin bénéficie d’un tir de pénalité alors qu’il reste un peu moins d’une minute à faire à la première période.

Panarin déjoue habilement Fowler, qui devra attendre avant de réussir son premier arrêt sur un tir de pénalité dans la LNH.