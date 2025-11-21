Mise en garde contre l’IA chez les enfants

Les jouets et outils utilisant l’intelligence artificielle pourraient se retrouver parmi les cadeaux sous le sapin de plusieurs familles à Noël cette année.

Pourtant, plusieurs associations de protection des consommateurs déconseillent d’offrir ce type de cadeau aux enfants, puisque cela pourrait avoir des impacts sur leur développement cognitif.

Écoutez Linda Pagani, professeure titulaire à l’École de psychoéducation et chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine de l’Université de Montréal, aborder la question, vendredi, à l’émission de Philippe Cantin.