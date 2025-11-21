Crise au Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec vit depuis quelques jours une crise interne d'une ampleur exceptionnelle avec des rebondissements continuels.
Écoutez Christine St-Pierre, analyste politique et ancienne ministre libérale, analyser la crise interne au Parti libéral du Québec au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le député libéral Marc Tanguay a exprimé sa colère face à l’impact sur le parti;
- Geneviève Hinse a déposé en Cour supérieure vendredi une poursuite judiciaire de 500 000 $ à l'endroit de Marwa Rizqy;
- Le caucus de vendredi a fait du bien à Pablo Rodriguez;
- Marc Tanguay a été nommé whip du parti.