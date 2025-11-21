 Aller au contenu
Politique provinciale
Crise au Parti libéral du Québec

Geneviève Hinse poursuit Marwah Rizky pour 500 000 $

le 21 novembre 2025 17:30

Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Le Parti libéral du Québec vit depuis quelques jours une crise interne d'une ampleur exceptionnelle avec des rebondissements continuels.

Écoutez Christine St-Pierre, analyste politique et ancienne ministre libérale, analyser la crise interne au Parti libéral du Québec au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le député libéral Marc Tanguay a exprimé sa colère face à l’impact sur le parti;
  • Geneviève Hinse a déposé en Cour supérieure vendredi une poursuite judiciaire de 500 000 $ à l'endroit de Marwa Rizqy;
  • Le caucus de vendredi a fait du bien à Pablo Rodriguez;
  • Marc Tanguay a été nommé whip du parti.

