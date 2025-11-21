 Aller au contenu
Arts et spectacles
Ink Master

Un Québécois s'illustre dans une compétition de tatouage

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 novembre 2025 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un Québécois s'illustre dans une compétition de tatouage
L'une des création de Luka Lajoie à Ink Master. / Ink Master

Luka Lajoie participe au célèbre concours de tatouage américain Ink Master diffusé sur la plateforme Paramount Plus.

C’est la première fois qu’un Québécois participe à cette émission depuis sa création, il y a 17 ans.

Plusieurs défis sont au rendez-vous alors que des personnes se portent volontaires pour se faire tatouer par les professionnels sans choisir le thème ou le dessin qui restera à jamais sur leur peau.

Écoutez le tatoueur Luka Lajoie revenir sur son expérience à Ink Master, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

