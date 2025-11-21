Luka Lajoie participe au célèbre concours de tatouage américain Ink Master diffusé sur la plateforme Paramount Plus.

C’est la première fois qu’un Québécois participe à cette émission depuis sa création, il y a 17 ans.

Plusieurs défis sont au rendez-vous alors que des personnes se portent volontaires pour se faire tatouer par les professionnels sans choisir le thème ou le dessin qui restera à jamais sur leur peau.

Écoutez le tatoueur Luka Lajoie revenir sur son expérience à Ink Master, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.