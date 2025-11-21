Montembeault et Dobes en déroute

Rien ne va plus pour les gardiens de but des Canadiens de Montréal.
Écoutez à ce sujet l'entraîneur de gardiens et spécialiste hockey chez Cogeco, Stéphane Waite, en compagnie de Philippe Cantin, Meeker Guerrier et Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés :
- Le duo affiche l'avant-dernier pourcentage d’arrêts de la Ligue nationale après 20 matchs;
- L'importance d'un soutien technique et mental pour les gardiens, eux qui ont des ennuis sur les deux tableaux actuellement;
- Il faut mettre les choses en perspective et dire aux gardiens: «On ne sauve pas des vies»;
- Waite évoque l’appui de Martin St-Louis et il propose des solutions.