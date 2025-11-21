Souhait de rendre le Manitoba bilingue

«Moi, je veux saluer le courage, l'idéalisme et le sens de l'histoire de Wab Kinew. Ça ne sera pas facile. Depuis la Conquête, le matou canadien aime bien se complaire dans son ronronnement de diversité, mais pourvu que ça ronronne en anglais. Si Kinew veut se battre pour redonner au Manitoba son statut bilingue, il devra se trouver des appuis en dehors de sa province, notamment au Québec. Alors, à nous de réactiver notre solidarité historique avec les Métis de l'Ouest et d'honorer la mémoire de notre frère Louis Riel.»