Rencontre à Washington avec le maire de New York

Donald Trump a rencontré officiellement, pour la première fois depuis son élection, le maire de New York, Zohran Mamdani, qu’il qualifie réguilèrement de communiste,

Alors que tout oppose les deux hommes sur le plan politique et que Trump a menacé plusieurs fois la Ville de New York de sanctions si Mamdani était élu, la rencontre a été très cordiale.

La nature de leurs échanges pourrait même nous laisser croire à la naissance d’une bromance entre les deux élus.

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin, faire le résumé de cette rencontre, vendredi, au micro de Philippe Cantin.