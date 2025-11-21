Défaite 8-4 face aux Capitals

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 8 à 4 face aux Capitals de Washington jeudi soir.
Écoutez Meeker Guerrier aborder le sujet, vendredi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin.
«Le message de Martin St-Louis est clair: ils sont mieux de bien jouer. Sinon, ça va être long. Et Samuel Montembeault en particulier, lorsqu'il a été retiré du match, moi, j'ai senti la balloune de confiance se dégonfler, mais complètement. Et ça va prendre du temps à rebâtir.»