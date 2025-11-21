L'Ukraine rejette le plan de Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté le plan de paix américain en 28 points, perçu à Kyiv comme une capitulation, qui propose notamment de céder des territoires à la Russie et de renoncer à l'adhésion à l'OTAN.

Le président russe Vladimir Poutine a salué ce plan et a menacé de poursuivre les conquêtes en cas de refus ukrainien. Les alliés européens de l'Ukraine ont insisté pour qu'aucune décision ne soit prise sans l'implication totale de Kyiv.

Écoutez à ce sujet le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, au micro de Philippe Cantin.

Selon le général, le président ukrainien se retrouve dans une situation délicate.