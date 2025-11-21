Réédition de son album

Le chanteur Pierre Lapointe a dévoilé cette semaine de nouvelles chansons qui seront ajoutées à son album Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé.

Cette réédition comptera donc trois morceaux supplémentaires, dont Difficile de ne pas perdre pied.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

