Réédition de son album

Pierre Lapointe dévoile de nouvelles chansons pour «les cœurs abîmés»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 novembre 2025 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Pierre Lapointe dévoile de nouvelles chansons pour «les cœurs abîmés»
Le chanteur Pierre Lapointe / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Le chanteur Pierre Lapointe a dévoilé cette semaine de nouvelles chansons qui seront ajoutées à son album Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé.

Cette réédition comptera donc trois morceaux supplémentaires, dont Difficile de ne pas perdre pied.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • Annie Villeneuve revient avec une chanson de Noël;
  • Publication d’une nouvelle anthologie de démos et mixages des Beatles.

