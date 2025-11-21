La bonne nouvelle de la journée

Les résultats du sondage effectué par la Fédération du personnel de l’enseignement privé sont clairs, l’interdiction des téléphones dans les écoles a de nombreux effets positifs sur le comportement des élèves.

Les professeurs remarquent qu’en plus d’avoir une meilleure écoute, ils sont aussi plus attentifs, respectent mieux les règlements et s’impliquent plus en classe.

Écoutez Marie-Josée Dallaire, présidente de la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ), parler des résultats de ce sondage, vendredi, à La commission.