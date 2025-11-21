Anuellement 100 000 bêtes envoyées aux É-U

Annuellement, environ 100 000 vaches de réformes, qui ne peuvent plus produire de lait, sont envoyées aux États-Unis pour être abattues.

C'est ce que révèle un article du Journal de Montréal qui s'attarde à la situation de cette viande qui ne sera pas consommée au Québec.

Les abattoirs québécois, pourtant, sont utilisés à seulement 50% de leur capacité.

Écoutez Manon Cambefort, directrice du Groupe ADEL à Sainte-Luce, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.