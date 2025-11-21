Plan de paix de Trump pour la guerre en Ukraine

Le président américain, Donald Trump, a proposé un projet de plan de paix en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Celui-ci prévoit notamment que la région orientale du Donbass soit cédée à Moscou, que l’armée ukrainienne soit plafonnée à 600 000 militaires et qu’il soit impossible pour l’Ukraine de devenir membre de l’OTAN.

Bien que ce plan paraît inacceptable pour le président Zelensky, il s’est dit prêt à discuter avec le président américain d’un plan «juste».

Écoutez Tetyana Ogarcova, responsable du département international de l’ONG Ukraine Crisis Media Center et journaliste, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.