Politique internationale
Plan de paix de Trump pour la guerre en Ukraine

«On a l'impression de tourner en boucle» -Tetyana Ogarcova

le 21 novembre 2025

«On a l'impression de tourner en boucle» -Tetyana Ogarcova
Le président américain, Donald Trump, a proposé un projet de plan de paix en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine. / Vlad Kravchuk / The Associated Press

Le président américain, Donald Trump, a proposé un projet de plan de paix en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Celui-ci prévoit notamment que la région orientale du Donbass soit cédée à Moscou, que l’armée ukrainienne soit plafonnée à 600 000 militaires et qu’il soit impossible pour l’Ukraine de devenir membre de l’OTAN. 

Bien que ce plan paraît inacceptable pour le président Zelensky, il s’est dit prêt à discuter avec le président américain d’un plan «juste».

Écoutez Tetyana Ogarcova, responsable du département international de l’ONG Ukraine Crisis Media Center et journaliste, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Ce plan ne comporte aucune mention de cessez-le-feu, alors que le but c'est la paix. Après, on ne voit pas quelle pression est faite sur la Russie. Donc, grosso modo, on a l'impression de tourner en boucle, de faire ce cercle vicieux. Mais c'est un plan qui est inacceptable parce qu'il ne comporte pas de paix juste pour l'Ukraine. Il fait pression sur l'Ukraine, le pays agressé.»

Tetyana Ogarcova

