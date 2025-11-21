 Aller au contenu
Politique provinciale
Réponse à la mise en demeure de Geneviève Hinse

«On dit que le congédiement a été imposé en raison de manquements d'éthique»

La commission

le 21 novembre 2025 12:28

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

La raison derrière le congédiement de Geneviève Hinse est liée à un enjeu de relations de travail.

C'est ce que Marwah Rizqy a souligne dans une lettre rédigée par son avocate en réponse à la mise en demeure que lui a envoyée Geneviève Hinse lui reprochant de ne pas donner de justificatif à son renvoi du poste de cheffe de cabinet lundi. 

Écoutez le correspondant parlementaire de Cogeco Louis Lacroix brosser le portrait de la situation, vendredi, à l'émission La commission.

Il évoque notamment un passage de la lettre en question.

«Cette décision est intervenue à la suite d'un examen attentif de plusieurs situations préoccupantes observées et communiquées quant à l'exercice de ses fonctions, de sa conduite professionnelle ainsi qu'au respect des obligations inhérentes à son rôle de directrice de cabinet. On dit que le congédiement a été imposé en raison d'importants manquements en matière d'éthique, notamment en ce qui concerne le respect des normes de l'Assemblée nationale du Québec, des procédures internes et des attentes liées à la fonction qu'elle occupait.»

Louis Lacroix

Le journaliste souligne également que cette bataille d'avocats se poursuivra en Cour supérieure, puisque Mme Hinse a l'intention de donner suite à la mise en demeure envoyée jeudi à Marwah Rizqy.

