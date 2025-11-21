Réponse à la mise en demeure de Geneviève Hinse

La raison derrière le congédiement de Geneviève Hinse est liée à un enjeu de relations de travail.

C'est ce que Marwah Rizqy a souligne dans une lettre rédigée par son avocate en réponse à la mise en demeure que lui a envoyée Geneviève Hinse lui reprochant de ne pas donner de justificatif à son renvoi du poste de cheffe de cabinet lundi.

Écoutez le correspondant parlementaire de Cogeco Louis Lacroix brosser le portrait de la situation, vendredi, à l'émission La commission.

Il évoque notamment un passage de la lettre en question.