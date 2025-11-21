À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Catherine Brisson aborde plusieurs dossiers chauds, dont la riposte de Marwah Rizqy à la mise en demeure de l'ex-cheffe de cabinet Geneviève Hinse.

Bien que Mme Rizqy n'ait fait aucune déclaration publique après l'expiration du délai de 24 heures donné par Mme Hinse, ses avocats ont envoyé une réponse écrite. Le contenu de ce document demeure privé et on affirme que l'enjeu est considéré comme un dossier de ressources humaines.

L'issue de cette histoire pourrait être «extrêmement longue» si le tout évolue en une bataille judiciaire, selon l'animatrice.

Autres sujets traités: