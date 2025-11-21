À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Catherine Brisson aborde plusieurs dossiers chauds, dont la riposte de Marwah Rizqy à la mise en demeure de l'ex-cheffe de cabinet Geneviève Hinse.
Bien que Mme Rizqy n'ait fait aucune déclaration publique après l'expiration du délai de 24 heures donné par Mme Hinse, ses avocats ont envoyé une réponse écrite. Le contenu de ce document demeure privé et on affirme que l'enjeu est considéré comme un dossier de ressources humaines.
L'issue de cette histoire pourrait être «extrêmement longue» si le tout évolue en une bataille judiciaire, selon l'animatrice.
Autres sujets traités:
- «Brownie’s Gate»: une pratique qui semble légale, mais soulève des questions morales, où il est permis de payer pour des votes lors d'une course à la chefferie d'un parti politique;
- Andrew Hishin Sakhrani, un Montréalais, a fait sonner 93 fois son bracelet antirapprochement pour apeurer son ex;
- Retour en force du crime organisé;
- Les 1400 organismes d'aide alimentaire du Québec devront adopter une nouvelle application en mars 2026;
- Donald Trump a évoqué la peine de mort pour les élus démocrates;
- Une vidéo troublante montre un employé de l’entreprise Harmonia traînant la dépouille d'une personne au sol sur un balcon;
- Lac-Mégantic: 10 ans plus tard, 8% de la population continue de vivre du stress post-traumatique;
- Coupe Vanier: les Carabins de l'Université de Montréal affronteront les Huskies de la Saskatchewan;
- La télé-réalité sous la loupe: un projet de recherche de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) s'intéresse aux habitudes de consommation de la télé-réalité par les Québécois.