La neige est tombée tôt cette année, mais la joie des amateurs de ski est tempérée par une réalité économique: le ski n'est pas à la portée de toutes les bourses. Au-delà du prix des billets, l'explosion du prix des chalets près des montagnes est un indicateur frappant des inégalités croissantes au Québec.

Écoutez la chroniqueuse économie de Marie-Eve Fournier commenter la situation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon un rapport de Royal LePage, le prix moyen des chalets au Québec atteint maintenant 566 000$, en hausse de près de 4%.