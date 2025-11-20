La neige est tombée tôt cette année, mais la joie des amateurs de ski est tempérée par une réalité économique: le ski n'est pas à la portée de toutes les bourses. Au-delà du prix des billets, l'explosion du prix des chalets près des montagnes est un indicateur frappant des inégalités croissantes au Québec.
Écoutez la chroniqueuse économie de Marie-Eve Fournier commenter la situation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Selon un rapport de Royal LePage, le prix moyen des chalets au Québec atteint maintenant 566 000$, en hausse de près de 4%.
«On est très loin de l'époque où le monde ordinaire, la classe moyenne, pouvait avoir un petit bungalow en banlieue et un chalet à la campagne. Cette époque-là, c'est fini [...] Les prix sont particulièrement élevés en Estrie. Je te donne l'exemple du mont Sutton, où un chalet, c'est rendu à un prix médian de 710 000$. Et ça, c'est une hausse de 24%. Pour moi, ça, c'est le chiffre le plus traumatisant de tout le rapport. 24% d'augmentation sur un an, c'est énorme.»
Autres sujets abordés
- Nvidia a publié des résultats supérieurs aux attentes;
- Nombre du jour 220 000$, c'est le montant moyen volé à des clients de Desjardins par deux hommes grâce à la fuite de données.