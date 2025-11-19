Les résultats financiers de Nvidia ont été dévoilés, jeudi, après la clôture des marchés.. et bien des gens qui travaillent en bourse ont poussé un soupir de soulagement.
Écoutez Michèle Boisvert commenter les résultats financiers de Nvidia au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Nvidia: des revenus records de 57 milliards $ et une hausse des profits de 65 %;
- Michèle l'avait prédit: Donald Trump ne pourra maintenir des tarifs de 50% sur l’aluminium à long terme. L'administration Trump ouvre la porte à certains assouplissements des tarifs liés à l’aluminium et l’acier.