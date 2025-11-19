Documents touchant Jeffrey Epstein

La saga entourant la loi américaine sur la divulgation des dossiers touchant Jeffrey Epstein se poursuit. La loi adoptée à l’unanimité au Sénat n'a pas encore été signée par Donald Trump.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin discuter de cette histoire au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On parle des réserves potentielles du ministère de la Justice concernant la confidentialité de certaines sections des documents;
- Larry Summers, ex-secrétaire au Trésor sous Bill Clinton et ancien président de Harvard, est impliqué dans la controverse Epstein et se retire de ses fonctions publiques;
- La visite à Washington du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane suscite la controverse, notamment en lien avec la vente de F-35 et les intérêts financiers de la famille Trump;
- Un plan de paix Russie-Ukraine en 28 points est sur la table.