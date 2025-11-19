Le Salon du livre bat son plein à Montréal et Catherine Beauchamp accueille mercredi un habitué de l'événement.
Écoutez l'écrivain Patrick Senécal, qui présente son nouveau roman Le M Club, parler de ses expériences dans les divers salons dédiés à la littérature, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.
Son nouveau roman se situe à Berlin et il est centré sur deux écrivains explorant un club illégal.
Patrick Senécal évoque aussi ses débuts modestes avant l'impact du film Sur le seuil.
«Le roman de genre, l'horreur, le policier, le thriller... Quand un lecteur aime un roman d'un auteur, il va avoir tendance à vouloir tous les lire. Ça, c'est cool. Ils sont très fidèles les lecteurs de genre. Ils sont très, très, très fidèles. Et là, j'ai commencé à avoir des gens de plus en plus. Ça, ça a commencé après le film Sur le seuil.»