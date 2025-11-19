Le Salon du livre bat son plein à Montréal et Catherine Beauchamp accueille mercredi un habitué de l'événement.

Écoutez l'écrivain Patrick Senécal, qui présente son nouveau roman Le M Club, parler de ses expériences dans les divers salons dédiés à la littérature, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Son nouveau roman se situe à Berlin et il est centré sur deux écrivains explorant un club illégal.

Patrick Senécal évoque aussi ses débuts modestes avant l'impact du film Sur le seuil.