Chronique culturelle

Plusieurs épisodes de l'émission le Club des 100 Watts sont maintenant disponibles sur le site de Télé-Québec.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter son entrevue avec celui qui a animé cette émission pendant longtemps, Marc-André Coallier, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Nous, en tant que parents, ça nous rappelle des bons moments. Puis les jeunes, nos enfants l'écoutent parce que c'est bon. Il y a des affaires indémodables. Ça n'a pas de bon sens le nombre d'enseignants qui m'écrivent chaque année pour me dire qu'avec leur gang à l'école, ils font la toune du Club des 100 watts dans le spectacle de fin d'année.»