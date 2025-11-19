Au tour des pharmaciens de la contester

Les pharmaciens propriétaires s'apprêtent à leur tour à contester des dispositions de la loi 2.

C'est notamment l'article 208 de la loi qui dérange. Celui-ci indique que le ministre de la Santé pourra décider d'imposer par décret toute modification touchant directement la rémunération des pharmaciens, s'il détermine qu'il ne peut pas s'entendre dans un délai raisonnable, qui peut être aussi court que 60 jours.

