Victoire des petits actionnaires

La Cour supérieure a permis à trois recours collectifs contre les ex-dirigeants de Lion Électrique de se poursuivre, jugeant les demandes des petits investisseurs «légitimes et sérieuses».

L'entreprise, qui valait 4,7 milliards de dollars, a été vendue pour seulement 6 millions de dollars.

Les plaignants se disent floués par des informations trompeuses, notamment l'utilisation de logos de grands clients sans commandes réelles.

Parallèlement, le marché s'inquiète d'une possible bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle.

Le titre de Nvidia, qui fabrique les puces d'IA, est en baisse avant la publication de ses résultats.

