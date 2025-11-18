Chronique États-Unis

Le Congrès américain a voté pour forcer la divulgation des documents liés à Jeffrey Epstein, le Sénat ayant approuvé la mesure à l'unanimité.
Ce vote a contraint Donald Trump à un revirement, lui qui faisait pression contre la divulgation.
Une victime a dénoncé l'attitude de Trump, qualifiant son comportement de «honte nationale».
Par ailleurs, le prince saoudien Mohammed ben Salmane était à la Maison-Blanche.
