Chronique États-Unis

Le Congrès américain a voté pour forcer la divulgation des documents liés à Jeffrey Epstein, le Sénat ayant approuvé la mesure à l'unanimité.

Ce vote a contraint Donald Trump à un revirement, lui qui faisait pression contre la divulgation.

Une victime a dénoncé l'attitude de Trump, qualifiant son comportement de «honte nationale».

Par ailleurs, le prince saoudien Mohammed ben Salmane était à la Maison-Blanche.

