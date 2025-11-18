Marwah Rizqy et l'urgence de la vérité

Dimitri Soudas analyse la crise au Parti libéral du Québec (PLQ) suite à la suspension de Marwah Rizqy, mettant en lumière les enjeux hiérarchiques, légaux et moraux derrière cette décision.

Selon lui, elle avait l'obligation d'obtenir l'approbation de Pablo Rodriguez avant de congédier sa chef de cabinet, car elle était sa représentante en tant que chef parlementaire.

Un «sous-chef ne peut pas décider» sans le chef, dit-il.

Dimitri Soudas, tout en saluant les compétences et l'intelligence de Rizqy, «questionne son jugement»: il estime que si les relations étaient brisées, elle aurait dû démissionner.

