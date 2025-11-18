Crise politique au PLQ

Marwah Rizqy a été exclue du caucus du PLQ par Pablo Rodriguez pour avoir congédié sans préavis sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, une proche du chef.

La crise est amplifiée par des allégations non confirmées selon lesquelles Rizqy reprocherait à Hinse d'avoir utilisé des fonds publics de l'Assemblée nationale pour financer des tournées partisanes du chef, une pratique illégale.

Selon Nathalie Normandeau, Rodriguez devait affirmer son autorité.

Le fait que Marwah Rizqy ait rencontré son chef avec un avocat accentue le caractère «surréaliste» et embarrassant de cette crise pour le PLQ.

