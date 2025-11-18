 Aller au contenu
Politique fédérale
PQ, Bloc et Ottawa

«Le chef du Parti québécois veut donner le Québec à Donald Trump» -Mélanie Joly

par 98.5

0:00
6:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 novembre 2025 17:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le chef du Parti québécois veut donner le Québec à Donald Trump» -Mélanie Joly
Mélanie Joly / Adrian Wyld/ La Presse Canadienne

La ministre fédérale Mélanie Joly a lancé une attaque contre le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, affirmant qu'il voulait «donner le Québec à Donald Trump».

Joly soutient que la stratégie du PQ d'indépendance et de rapprochement avec les Américains affaiblirait la souveraineté du Québec.

Cette attaque s'inscrit dans une dynamique fédéraliste contre souverainiste, suivant le vote du Bloc québécois contre le budget fédéral, qualifié d'irresponsable par le premier ministre Mark Carney.

Écoutez Antoine Trépanier, correspondant pour La Presse à Ottawa, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

Par ailleurs, le Canada, qui envisage l'achat de nouveaux avions de chasse, a reçu la visite de la Suède pour mousser l'avion Gripen, promettant 10 000 emplois.

«Être indépendant des États-Unis, c'est une très bonne chose» -Xavier Tytelman
La commission
«Être indépendant des États-Unis, c'est une très bonne chose» -Xavier Tytelman
0:00
9:02
«Mélanie Joly est en train de commettre une erreur de débutante» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Mélanie Joly est en train de commettre une erreur de débutante» -Dimitri Soudas
0:00
8:16

