PQ, Bloc et Ottawa

La ministre fédérale Mélanie Joly a lancé une attaque contre le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, affirmant qu'il voulait «donner le Québec à Donald Trump».

Joly soutient que la stratégie du PQ d'indépendance et de rapprochement avec les Américains affaiblirait la souveraineté du Québec.

Cette attaque s'inscrit dans une dynamique fédéraliste contre souverainiste, suivant le vote du Bloc québécois contre le budget fédéral, qualifié d'irresponsable par le premier ministre Mark Carney.

Écoutez Antoine Trépanier, correspondant pour La Presse à Ottawa, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Par ailleurs, le Canada, qui envisage l'achat de nouveaux avions de chasse, a reçu la visite de la Suède pour mousser l'avion Gripen, promettant 10 000 emplois.