Suspendue par Pablo Rodriguez

La chicane est déclenchée au Parti libéral du Québec alors que Pablo Rodriguez a suspendu celle qui occupait le poste de chef parlementaire, Marwah Rizqy.

Le chef du Parti libéral du Québec reprochait à madame Rizqy, le congédiement sa chef de cabinet, Geneviève Hinse, qui est très proche du chef.

Mais le PLQ peut-il se passer de Marwah Rizqy, maintenant députée indépendante, dont la cote de popularité est plutôt bonne dans les sondages?

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, se pencher sur la question, mardi, au micro de Philippe Cantin.