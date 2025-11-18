Rencontre avec Columbus

Le match des Canadiens de Montréal contre Columbus lundi soir a permis au jeune défenseur Lane Hutson de se démarquer, malgré la défaite de son équipe 3-4 en prolongation.
Écoutez Meeker Guerrier en discuter lors de son bilan de l'actualité sportive, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Hier, quel match pour Lane Hutson: un but, une passe. Je me suis dit une chose, est-ce que c'est le genre de match qui fait qu'un athlète passe à l'étape supérieure. Sur une base régulière, il est capable de lever son jeu d'un cran quand les choses ne vont pas bien.»