Mise en place du PSTQ

Le gouvernement Legault a mis fin au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), une voie rapide vers la résidence permanente pour les travailleurs temporaires et étudiants étrangers diplômés.
Le PEQ est remplacé par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), un système basé sur des points.
Le gouvernement a refusé une «clause grand-père» pour les immigrants déjà installés, qualifiant le PEQ de «favoritisme». Cette décision, dénoncée comme une «trahison», a suscité une vive opposition et des manifestations. Les demandes déjà soumises au PEQ seront toutefois traitées.
Écoutez Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, en discuter mardi, au micro de Philippe Cantin.
«D'abord, toutes les personnes qui avaient déposé leur demande dans l'ancien programme le PEQ vont voir leurs demandes être traitées. Je comprends que les gens avaient des opinions, un plan sur l'ancien programme, je les invite à connaître le nouveau. Il ne faut pas se faire des peurs en disant que personne ne sera sélectionné. C'est presque 29 000 personnes qui seront sélectionnées dans la prochaine année.»