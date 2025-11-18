Mise en place du PSTQ

Le gouvernement Legault a mis fin au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), une voie rapide vers la résidence permanente pour les travailleurs temporaires et étudiants étrangers diplômés.

Le PEQ est remplacé par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), un système basé sur des points.

Le gouvernement a refusé une «clause grand-père» pour les immigrants déjà installés, qualifiant le PEQ de «favoritisme». Cette décision, dénoncée comme une «trahison», a suscité une vive opposition et des manifestations. Les demandes déjà soumises au PEQ seront toutefois traitées.

Écoutez Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, en discuter mardi, au micro de Philippe Cantin.