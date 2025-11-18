Exclusion de Marwa Rizqy

Crise interne au PLQ: Pablo Rodriguez suspend Marwah Rizqy du caucus libéral, la faisant siéger comme députée indépendante pour une durée indéterminée, en raison d'un «bris de confiance».

Ce bris est survenu, car Mme Rizqy a congédié sans préavis la directrice de cabinet de M. Rodriguez, Geneviève Hinse.

Mme Rizqy aurait reproché à Mme Hinse d'avoir utilisé des fonds publics pour des activités partisanes (comme une tournée régionale du chef).

M. Rodriguez a déclaré ignorer les motifs derrière le congédiement et a nommé André Fortin pour remplacer Mme Rizqy comme chef parlementaire.

Écoutez Christine St-Pierre, analyste politique, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.