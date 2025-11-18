Grande source de gaspillage

Les Québécois jettent en moyenne l’équivalent de 300 $ de nourriture par année en raison des dates de péremption! Comment faire face à ce fléau?
Écoutez Marieve Breton, propriétaire de l’entreprise Liquidation Marie, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«J'ai l'impression que c'est encore super tabou au Québec en 2025, une date de péremption. Ça fait peur! Mais Seigneur, tu sais, est ce qu'on ne peut pas user de notre de nos sens, nos yeux, notre nez, notre bouche? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut y aller avec la logique des choses.»