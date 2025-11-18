Un camionneur perturbe le REM

Suite à deux incidents impliquant des camions lourds, dont un ayant perturbé le service du REM en heurtant un viaduc, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont discuté de la problématique avec Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec.

Le premier incident s'est passé sur l'autoroute 30, alors qu'un semi-remorque roulait à contresens et leur deuxième est un camion qui a endommagé une structure du REM à la hauteur de la station Bois-Franc.

Les deux situations mettent en lumière un manque d'expérience ou une négligence de la part de certains chauffeurs.

Écoutez Benoît Therrien aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.