Le nouveau président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, est confronté à une série de dossiers complexes, dont l'itinérance, les finances et le logement.

Le conseiller de Saint-Jacques, nouvellement élu à ce poste par la mairesse Soraya Martinez Ferrada, a reconnu être plongé dans les dossiers depuis deux semaines et que le travail est intense.

Écoutez le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et le responsable de l’itinérance, Claude Pinard, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

L'ancien PDG de Centraide insiste sur l'importance de tripler le budget d'intervention pour les organismes communautaires en itinérance, le faisant passer de 9,8 à 30 millions de dollars.

Il souligne aussi l'urgence d'agir face à l'hiver qui approche, malgré le fait que les actions d'hébergement ne sont pas prêtes pour l'instant.