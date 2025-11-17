 Aller au contenu
Le PQ dévoile petit à petit son «Livre bleu»

par 98.5

Le Parti québécois a tenu en fin de semaine son Conseil national. / Thomas Laberge/La Presse Canadienne

Le Parti québécois a tenu en fin de semaine son Conseil national.

L’occasion pour la formation de Paul Saint-Pierre Plamondon de dévoiler un peu plus à quoi pourrait ressembler le Québec souverain souhaité par les péquistes.

Dans son plan économique, le parti souhaite notamment que le Québec adopte une monnaie indépendante du dollar canadien.

Écoutez la chronique de Christine St-Pierre sur le Conseil national du Parti québécois, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.

On note aussi que les jeunes Québécois étaient particulièrement présents à ce conseil, ce qui montre une fois de plus l’intérêt d’une branche de la nouvelle génération d’électeurs pour l’indépendance du Québec et les idées du Parti québécois.

