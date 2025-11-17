 Aller au contenu
Société
Perspective historique

Du Déclin de l'empire américain (1986) au déclin actuel

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 novembre 2025 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Parfois, c'est un vieux film qui inspire une chronique. C'est le cas de Biz avec le classique de Denys Arcand, Le déclin de l'empire américain.

Écoutez Biz, au micro de Philippe Cantin.

Biz s'inspire du film qui a presque 40 ans pour analyser le déclin de l’Occident, en particulier aux États-Unis et au Québec.

Il évoque des signes tels que le mépris des institutions, la baisse du taux de natalité, la dette nationale, la perte de confiance envers les médias et la science, la difficulté de recrutement dans l’armée canadienne et la résurgence de maladies comme la rougeole, tout en comparant la situation actuelle à la chute de l’Empire romain.

