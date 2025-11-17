Projections de cancer 2025

Le Québec, avec le Nouveau-Brunswick, est projeté pour avoir le taux d'incidence du cancer le plus élevé au Canada en 2025.
À quoi attribue-t-on ce résultat?
Écoutez le Dr Jean-Pierre Routy, hématologue, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.
L'hématologue souligne que l'effort de prévention doit cibler l'alcool, facteur de risque pour le cancer du sein, notamment chez les femmes, qui nécessitent la moitié de la consommation des hommes pour le même risque.
Le Dr Routhier déplore surtout le faible taux de vaccination contre le VPH, le seul vaccin qui prévient à vie 98 % des cancers du col de l'utérus.
«Le tabagisme chez les hommes et chez les femmes diminue. Les femmes ont arrêté plus tard que les hommes de fumer, et il faut presque 20 ans pour voir le bénéfice de l'arrêt du tabac. Ça veut dire que quand on fume, même si on arrête, on reste à un risque plus élevé pendant 20 ans. On est en train de voir une diminution régulière du cancer chez l'homme et chez la femme, même au Québec. Donc, l'effort doit continuer, mais on est sur une bonne pente.»