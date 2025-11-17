Projections de cancer 2025

Le Québec, avec le Nouveau-Brunswick, est projeté pour avoir le taux d'incidence du cancer le plus élevé au Canada en 2025.

À quoi attribue-t-on ce résultat?

Écoutez le Dr Jean-Pierre Routy, hématologue, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.

L'hématologue souligne que l'effort de prévention doit cibler l'alcool, facteur de risque pour le cancer du sein, notamment chez les femmes, qui nécessitent la moitié de la consommation des hommes pour le même risque.

Le Dr Routhier déplore surtout le faible taux de vaccination contre le VPH, le seul vaccin qui prévient à vie 98 % des cancers du col de l'utérus.