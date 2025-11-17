Le programme Agir Tôt lancé par la CAQ fait des petits au Nunavik.

Rebaptisé Tasiurtigiit sur place, il favorise l’accès à des services adaptés aux besoins des enfants de la naissance à 6 ans, dans cette région où le recrutement et la rétention de personnel de santé sont particulièrement difficiles.

Écoutez Marie-Pascale Deegan, responsable du programme Agir Tôt au Nunavik, revenir sur les besoins qui existent dans cette région, lundi, à l’émission La commission.

Elle explique que le programme utilise des ressources formées localement et s’appuie sur le milieu communautaire.