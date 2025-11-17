Après Deux-Montagnes…

Alors que le REM a inauguré cette semaine sa nouvelle ligne reliant Deux-Montagnes à Montréal, les quartiers de l’est de l’île sont toujours dépourvus de liaison par le transport en commun.

Un projet de train est sur la table pour relier l'est et le nord de Montréal (et même Repentigny), au centre-ville, mais il ne réalisera pas sur le court terme. De plus, on estime que les travaux pourraient coûter jusqu’à 18 milliards de dollars.

Écoutez l’urbaniste Richard Bergeron revenir sur les projets de transport en commun et l’explosion des coûts qui y sont associés, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Frédéric Labelle.

Il dénonce les différences importantes des coûts entre les projets de transport dans la métropole.