 Aller au contenu
Société
Transport urbain

Le REM arrive à Deux-Montagnes: une bouffée d'air frais pour les citoyens

par 98.5

0:00
4:20

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette
Le REM arrive à Deux-Montagnes: une bouffée d'air frais pour les citoyens
Le Réseau express métropolitain a officiellement inauguré son antenne reliant Deux-Montagnes à Montréal lundi matin. / Cogeco Média

Le Réseau express métropolitain a officiellement inauguré son antenne reliant Deux-Montagnes à Montréal lundi matin, marquant une grande journée pour le transport urbain, selon l'animateur Patrick Lagacé.

Écoutez Any Guillemette aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La journaliste a fait le premier trajet de Deux-Montagnes à Montréal et revient sur cette mise en service tant attendue après cinq ans d'absence de service ferroviaire.

Elle souligne que le REM va transformer le quotidien des usagers, notamment ceux qui passaient auparavant environ une heure et demie à deux heures dans le trafic pour se rendre dans la métropole.

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]

Vous aimerez aussi

Luc accueille Frédéric «la relève» Labelle à La Commission
La commission
Luc accueille Frédéric «la relève» Labelle à La Commission
0:00
7:04
La guerre contre le vélo fait perdre des élections, selon Luc Ferrandez
Lagacé le matin
La guerre contre le vélo fait perdre des élections, selon Luc Ferrandez
0:00
6:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un premier «One-Man Show» à 65 ans pour Patrice L'Ecuyer
Rattrapage
Après seulement 32 ans d'absence sur scène
Un premier «One-Man Show» à 65 ans pour Patrice L'Ecuyer
Télétravail: la présence au bureau, un enjeu de loyauté et d'engagement?
Rattrapage
Les fonctionnaires mécontents
Télétravail: la présence au bureau, un enjeu de loyauté et d'engagement?
La guerre contre le vélo fait perdre des élections, selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Un phénomène surprenant
La guerre contre le vélo fait perdre des élections, selon Luc Ferrandez
Une mauvaise soirée au pire moment de l'année pour les Alouettes
Rattrapage
Coupe Grey
Une mauvaise soirée au pire moment de l'année pour les Alouettes
L'écriture inclusive: débat ou distraction face aux enjeux réels?
Rattrapage
Un message de l'élue Cathy Wong fait jaser
L'écriture inclusive: débat ou distraction face aux enjeux réels?
«Dans ses albums solos, il y a de petits chefs d'oeuvre» -Geneviève Borne
Rattrapage
Paul McCartney est en ville
«Dans ses albums solos, il y a de petits chefs d'oeuvre» -Geneviève Borne
Chasse illégale de chevreuils la nuit à Beauharnois et à Valleyfield
Rattrapage
De présumés chasseurs autochtones
Chasse illégale de chevreuils la nuit à Beauharnois et à Valleyfield
Les pédiatres en colère contre la Loi 2 et son impact sur les enfants
Rattrapage
Réforme en santé
Les pédiatres en colère contre la Loi 2 et son impact sur les enfants
Hausse des faillites personnelles en Ontario: la faute au «fentanyl financier»?
Rattrapage
Jeu en ligne
Hausse des faillites personnelles en Ontario: la faute au «fentanyl financier»?
La déprime saisonnière s'installe à Montréal
Rattrapage
Hiver hâtif et un manque de soleil
La déprime saisonnière s'installe à Montréal
Soins palliatifs aux itinérants: Québec fait la sourde oreille
Rattrapage
Vidéo
Manque de financement
Soins palliatifs aux itinérants: Québec fait la sourde oreille
Regarder12:29Patrick Lagacé
Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables?
Rattrapage
Des résultats impressionnants
Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables?
Fini les déchirements et les critiques internes: le renouveau du Parti québécois
Rattrapage
Conseil national ce week-end
Fini les déchirements et les critiques internes: le renouveau du Parti québécois
Le shawarma croustillant: la nouvelle tendance culinaire
Rattrapage
Un engouement monstre
Le shawarma croustillant: la nouvelle tendance culinaire