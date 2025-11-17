Le Réseau express métropolitain a officiellement inauguré son antenne reliant Deux-Montagnes à Montréal lundi matin, marquant une grande journée pour le transport urbain, selon l'animateur Patrick Lagacé.

Écoutez Any Guillemette aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La journaliste a fait le premier trajet de Deux-Montagnes à Montréal et revient sur cette mise en service tant attendue après cinq ans d'absence de service ferroviaire.

Elle souligne que le REM va transformer le quotidien des usagers, notamment ceux qui passaient auparavant environ une heure et demie à deux heures dans le trafic pour se rendre dans la métropole.