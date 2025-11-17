 Aller au contenu
Politique provinciale
À moins d'un an des prochaines élections

Hypothèse surprenante: Stéphane Gendron croit que la CAQ sera réélue

le 17 novembre 2025 10:43

À moins d'un an des prochaines élections provinciales, l'ex-maire de Huntingdon et chroniqueur, Stéphane Gendron, soutient que malgré les insatisfactions, la Coalition Avenir Québec (CAQ) pourrait bien se retrouver de nouveau au pouvoir.

Écoutez le chroniqueur aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon son analyse, la CAQ pourrait bénéficier de la faiblesse des partis d'opposition, alors qu'il juge le Parti Libéral du Québec (PLQ) inefficace avec un chef, Pablo Rodriguez, qui ne parvient pas à se «retrouver» et un Parti Québécois (PQ) qui, selon lui, se retrouve à être le «parking de la frustration» politique.

Stéphane Gendron déplore la stratégie du PQ qui, en parlant de souveraineté, voit ses appuis diminuer. Il conclut que les électeurs ne sont plus dans l'«époque» des confrontations idéologiques passées.

