Conseil national ce week-end

Le Conseil national du Parti Québécois a eu lieu ce week-end a permis d'observer un changement d'ambiance et un renouveau au sein du parti.

Fini les déchirements et les critiques internes, alors que le chroniqueur Louis Lacroix a noté une atmosphère d'unité et un retour en force des jeunes au sein de la base militante, ce qui était loin d'être le cas il y a une dizaine d'années.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le rassemblement a également été marqué par le dévoilement d'une partie du Livre bleu concernant la politique monétaire d'un éventuel Québec souverain.