Le maître de l'horreur, Patrick Senécal, nous revient avec un nouveau roman, intitulé Le M Club.

Ce thriller psychologique, qui sort en librairie lundi, coïncide avec le début du Salon du livre de Montréal.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que l'intrigue se déroule à Berlin et suit deux amis auteurs québécois, Brendan et Philippe, qui partent en résidence d'écriture.

L'amitié complexe entre les deux hommes, marquée par une subtile domination, les mènera vers des expériences inhabituelles et les fera entrer dans le mystérieux et ultra-privé M Club.