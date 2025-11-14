 Aller au contenu
Football
Finale de la coupe Grey dimanche

Davis Alexander: prêt physiquement et émotionnellement

le 14 novembre 2025 19:11

Mario Langlois
Jean St-Onge
Jean St-Onge / Cogeco Média

Le quart-arrière des Allouettes de Montréal, Davis Alexander, semble prêt physiquement à jouer la finale de la coupe Grey qui se tiendra dimanche, lui qui est incommodé par une blessure à la cuisse gauche. L'athlète de 27 ans devra toutefois parvenir à contrôler ses émotions durant le match le plus important de sa carrière.

Écoutez le descripteur Jean St-Onge décrire ce qu'il a pu observer lors de l'entraînement matinal des moineaux au micro de Mario Langlois.

«On l'a vu au cours des derniers matchs, c'est un gars qui a les émotions à fleur de peau et qui devra faire attention. Lors du premier match éliminatoire contre Winnipeg, il y a peut-être certains jeux qu'il aimerait revoir parce qu'il a réagi avec trop d'émotion justement. Ça fait partie de sa personnalité.»

Jean St-Onge

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

