Finale de la coupe Grey dimanche

Le quart-arrière des Allouettes de Montréal, Davis Alexander, semble prêt physiquement à jouer la finale de la coupe Grey qui se tiendra dimanche, lui qui est incommodé par une blessure à la cuisse gauche. L'athlète de 27 ans devra toutefois parvenir à contrôler ses émotions durant le match le plus important de sa carrière.

Écoutez le descripteur Jean St-Onge décrire ce qu'il a pu observer lors de l'entraînement matinal des moineaux au micro de Mario Langlois.