Les coulisses du Super Bowl

L'entreprise québécoise Trans-Québec Audiovisuel, fondée il y a plus de 40 ans, assure une présence remarquée au Super Bowl à Santa Clara.

Spécialisée dans les écrans géants mobiles pour les événements sportifs majeurs (PGA, LNH), l'entreprise gère l'affichage du «tailgate» officiel, une zone exclusive pour les détenteurs de billets.

Mikael Laporte, témoigne de la rigueur extrême de la NFL, incluant des escortes policières et des inspections au millimètre près.

Malgré le vol de matériel de captation subi lors de leur tournée américaine, l'équipe québécoise est prête pour le déploiement final dimanche.

Écoutez Mikael Laporte, VP de Trans-Quebec audioviseul, raconter le tout, jeudi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.