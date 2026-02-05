L'équipe canadienne masculine de hockey

À l'aube du départ pour les Jeux de Milan, Julien Brisebois s'est confié à Mario Langlois.

Il a abordé avec franchise la déception entourant le forfait de Brayden Point, soulignant l'abnégation du joueur pour le bien de l'équipe.

Brisebois a détaillé le processus rigoureux de sélection, intensifié par un mois de dépistage supplémentaire par rapport au tournoi des 4 Nations.

Tout en savourant les succès actuels du Lightning, premiers dans l'Est, son regard est désormais tourné vers l'Italie avec une ambition claire: seule la médaille d'or définira la réussite de cette expérience mémorable.

Écoutez Julien Brisebois, directeur-général du Lightning de Tampa Bay et assistant directeur-général d'Équipe Canada aux Jeux de Milan, jeudi.